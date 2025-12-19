犯行現場近くの交差点に止められた警察車両＝14日/Steven Senne/AP（CNN）米ブラウン大学で起きた銃撃事件で、捜査員は容疑者の身元を特定したと考えていることが分かった。事情に詳しい法執行当局者2人が明らかにした。当局はこの人物の逮捕状を取得して行方を追っている。当局者は容疑者の身元を公表するかどうかの岐路に立たされている。対応次第で捜索に影響が出る可能性がある。捜査は6日目に入った。複数の捜査員によると、