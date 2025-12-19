元テレビ朝日社員の玉川徹氏が19日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。中国人観光客の減少による日本への経済損失をめぐり、長嶋一茂と主張をぶつけ合った。高市早苗首相の台湾有事答弁後、中国外務省が日本への渡航自粛を呼びかけた影響で中国人観光客が前年同月比で減少。番組では、日本の経済損失を「年間1兆7900億円」とする専門家の意見を伝えた。玉川氏は「インバウンドに対応してきた業者の方