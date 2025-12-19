フジテレビのドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』(全4話／FOD：12月24日0:00一挙先行配信、地上波：1月11日23:15〜)に、中田青渚が出演する。中田青渚このドラマは、『silent』『いちばんすきな花』『海のはじまり』など数々のヒット作を手がけた脚本家・生方美久氏の待望の新作です。優しい嘘、人を傷つける嘘、無意味な嘘…そんな様々な「嘘」にまつわる人間模様を描いた、クリスマスの夜を舞台にした男女の物語だ。主演は、菊地凛子。離