テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１９日、東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火災で夫の拳に皮下出血があったことを報じた。さらに扉のガラスに「たたいたような跡」があり、夫は妻に覆いかぶさった状態だったということを伝えた。夫は、高熱や火の手から妻を最後まで守ろうとした可能性があるという。いずれも捜査関係者による取材でわかったと番組は伝えていた。金曜コメンテータ