三重県菰野町は１９日、菰野町役場庁舎の総合案内にＡＩさくらさん（アバター接客さくらさん）を来年１月５日より導入することに伴い、２４日午後３時から、町役場庁舎１階東玄関ロビーにてお披露目式を実施することを発表した。菰野町によると、お披露目式では「ＡＩさくらさん」の紹介をはじめ、町民の問い合わせに対応する様子のデモンストレーションや、菰野町長からさくらさんへ任命書の交付を予定しているという。また、