三豊市役所 香川県三豊市が、林道豊中七宝山線（登山口～山頂）の通行止めを12月29日午前9時に解除すると発表しました。 崩落の恐れがある危険箇所の改良工事を行うため、2025年10月20日から全面通行止めにしていました。工事の完了に伴い、通行止めを解除します。 林道豊中七宝線は、天空の鳥居（観音寺市）に向かう観光客が多く利用しています。 土・日・祝日は観音寺市がシャトルバスを運行していて、午前9