佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「最高気温」19日（金）朝は冷えましたが、最高気温はこの時期としてはかなり高くなります。各地で18℃前後でしょう。福岡市は19℃と、11月中旬並みになりそうです。「天気の予想」晴れる時間が長いですが、夕方以降は雲が増えてきそうです。佐賀県では夜遅くに小雨が降る可能性があります。 「週末の雨」20日（土）は広い範囲で雨が降