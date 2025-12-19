自民党と日本維新の会は１９日午後、２０２６年度の与党税制改正大綱を決定する。所得税の課税が始まる「年収の壁」については、国民民主党との合意に基づき、１６０万円から１７８万円への引き上げを明記する。住宅ローン減税の延長や、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の拡充も盛り込む。自維連立政権として初めての取りまとめとなる。最大の焦点だった年収の壁は２６年から１７８万円まで引き上げ、基礎控除を最大限受けられ