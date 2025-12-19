お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」（午後7時）で審査したお笑いコンビ、エルフの荒川について言及した。粗品は「THE W」の初審査員で強烈な存在感を示した。粗品が票を投じた電気ジュースの審査を行っている際、さらば青春の光、森田哲矢から「もう黙ってくれよ〜」とツッコミが入り「スカしたらあかんよ」と切り返して審査を