[12.18 SBSカップ第1節 静岡ユース 0-3 U-18日本代表 藤枝総合]「このチームとしての初陣っていうことで、自分がキャプテンマークを任せてもらって、その重圧であったり、日本を背負うことの重圧っていうのを感じながらプレーできて、結果的に3-0で勝つことができて良かったかなっていう風には思います」今月11日に就任が発表された山口智・新監督の下、U-18日本代表が2年後のU-20ワールドカップへ向けて本格始動。その初陣とな