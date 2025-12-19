１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円７５銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭弱のドル安・円高となっている。 １８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５５銭前後と前日に比べ１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことで一時１５５円２９銭まで軟化したが、米長期金