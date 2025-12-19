ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐは続伸。１８日取引終了後、サン・スマイル（東京都港区）の全株式を４０億８７００万円で取得し、完全子会社化すると発表した。サン・スマイルは化粧品と美容雑貨領域におけるブランド流通、自社ブランドの企画・販売を手掛ける。株式譲渡実行日は来年１月１日の予定。今後の収益貢献が期待されている。 出所：MINKABU PRESS