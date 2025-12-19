ワンダープラネットが急動意。同社は１０月３日にブシロードとともに、共同開発の新作モバイルゲーム「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＮＥＮ×ＳＵＲＶＩＶＯＲ（ネンサバ）」の発表を行い、２０２６年の世界同時配信に向け開発を進める方針を明らかにしていたが、１２月１８日夜にネンサバの公式Ｘを通じ、同月１９日の日付とともに、重大発表を続々公開する予定だと告知された。英語の公式Ｘでも同様の告知が