ｎｏｔｅは大幅高。この日午後１０時ごろ、経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が実施する生成ＡＩ開発を推進するプロジェクト「ＧＥＮＩＡＣ（ジーニアック）」に事業が採択されたと発表した。同事業ではＲＡＧ（検索拡張生成）技術を活用し、出版社や学術団体、ウェブメディアなどの持つ高品質なコンテンツを、ＡＩが回答を生成する際に参照できるデータベースを構築するとい