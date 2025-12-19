「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、ＵＬＳグループが「買い予想数上昇」で３位となっている。 １９日の東京市場で、ＵＬＳグルプは反発。前日には日足チャートで５日移動平均線と２５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現しており、先高期待が買い予想数上昇につながっているようだ。 なお、同社は１８日取引終了後、子会社のＵＬＳコンサル