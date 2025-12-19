川崎フロンターレは19日、「明治安田J1百年構想リーグ」において着用するユニフォームのデザインを発表した。リーグの歴史が変わる特別な年を記念し、“HEAT OF FOOTBALL”をコンセプトにしたというスペシャルなユニフォーム。クラブは「クラブの象徴であるフロンターレブルーを、濃淡のグラデーションで描いたカモフラージュに採用。ピッチを縦横無尽に駆ける選手たちの躍動と闘志を視覚化。煌めくグラフィックは、勝利への渇