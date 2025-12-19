この記事をまとめると ■MY ROOMシリーズはメーカー純正ならではの完成度でアウトドア需要を取り込むモデル ■NV200バネットのMY ROOMが一部改良を受け新色を追加し断熱材が刷新された ■快適性をさらに高めたほか日常使いの利便性向上も抜かりなく実施された コンパクトなサイズ感と居住性を両立 コロナ禍以降、急速に広まりを見せているアウトドアブーム。それにはクルマを用いたアクティビティも多く、キャンプや車中泊のため