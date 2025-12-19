この記事をまとめると ■三菱が欧州でエクリプスクロスを発売 ■欧州のエクリプスクロスはルノーからOEM供給されるEVとなっている ■EVのエクリプスクロスは欧州向けであり日本市場導入の可能性は低い EVのエクリプスクロスは日本のエクリプスクロスとは別モノ 「エクリプスクロス」のEVが出た。そう聞いて驚く人がいるかもしれない。三菱のEVといえば、日産「サクラ」と部品を共有する軽EVの「eKクロスEV」だけだと思っているから