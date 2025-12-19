オースティン【ニューヨーク共同】米大リーグで鈴木誠也と今永昇太の所属するカブスがプロ野球DeNAを自由契約となっていた内野手オースティンと125万ドル（約1億9500万円）の1年契約で合意したと18日、メジャー公式サイトが伝えた。DeNAでともに戦った今永と再びチームメートになる。オースティンは2020年にDeNAに加入し、昨季は打率3割1分6厘で首位打者に輝いた。今季は右膝痛を抱え、65試合で打率2割6分9厘、11本塁打、28打