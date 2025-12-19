あす12月20日23時放送の『Google Pixel presents ANOTHER SKY』1時間スペシャル（日本テレビ系）のゲストは、今年でデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）。3人それぞれが音楽と向き合ったドイツへの旅に密着した。【写真】ミセス、ドイツで3人だけのクリスマス会！同番組は、「忘れられない､空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密