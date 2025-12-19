キーラ・ナイトレイ（40歳）は、“嫌いな共演者”とキスをしなければならない時、「気持ち悪い」ものを食べて息を臭くしておくそうだ。キスシーンがある際には、なるべく「ミントの香り」が漂うように心がけているというキーラだが、苦手な人の時は「できるだけにんにく臭を漂わせる」とジョークを飛ばした。ポッドキャスト「Dish by Waitrose」でキーラはこう話す。「もちろん、エチケットはあるわ」「嫌いな人だったらもちろん、