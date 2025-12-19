レオナルド・ディカプリオは、「故郷から抜け出す」ために、演技に興味を持ったのだという。「タイタニック」「ウルフ・オブ・ウォールストリート」「レヴェナント： 蘇えりし者」などに主演、「ハリウッドで最も成功した俳優」の1人に数えられるディカプリオだが、俳優を目指し始めた理由は、よりよい生活を得るためのお金を稼ぐためだったという。バラティでのジェニファー・ローレンスとの対談で、ロサンゼルス出身のディカプリ