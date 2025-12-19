◇フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第１日（１９日、東京・代々木第一体育館）女子ショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が午前に行われ、１８日に今季限りでの現役引退を表明した２２年グランプリファイナル女王の三原舞依（シスメックス）が、最終調整を行った。ＳＰ「戦場のメリークリスマス」の曲をかけ、冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップを着氷。