フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１９日、同局系で２３日午後７時から「ホンネ喫茶永田町」を放送することを告知した。この番組で元ＮＨＫアナウンサーでタレントの神田愛花が石破茂前首相に直撃インタビューした。この日、「サン！シャイン」でコメンテーターとして出演した神田は石破氏へのインタビューが「ロケは、石破さんが社会人以来の立ち飲み屋さんで、たくさん飲まれまして