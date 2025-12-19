「脳梗塞」は、血管が詰まり、脳細胞に酸素と栄養が届かなくなることで、脳組織が壊死してしまう病だ。脳梗塞を含む脳血管疾患は、厚労省の2024年の統計で日本人の死因第4位。高齢化とともにリスクが上がり、身近な病気でもある。この脳梗塞を発症した体験を自ら映画化した太田隆文監督(64)の「もしも脳梗塞になったなら」が、20日から公開される。病と闘いながらの撮影の苦労や作品にかける思いとは－。太田監督がこのほ