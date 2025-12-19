消費者が商品の購入やサービスを利用した際の契約トラブルの相談を受け付けたり、消費生活に関する情報を提供している東京都消費生活総合センターには、オンラインゲームで子どもが親に無断で課金し、高額な請求が届くというトラブルの相談が多く寄せられているということです。そこで、さまざまなトラブルに対する注意喚起を行っている東京都消費生活総合センター相談課長の高村淳子さんに、対策法などを聞きました。【衝撃！】