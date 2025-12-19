パオ・アット・オフィスから、PHP開発環境向けバーコード作成ライブラリのメジャーアップデート版「Barcode.php ver 4.0」が、2025年12月19日にリリースされました。最新のPHP 8.5にまで対応し、開発現場からの要望が多かった「幅指定描画」機能を搭載するなど、実務での使いやすさが大幅に向上しています。 パオ・アット・オフィス「Barcode.php ver 4.0」 発売日：2025年12月19日価格：1開発ライセンス 22,000円