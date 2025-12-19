スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の魅力を紹介する展覧会『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』が、2026年3月6日(金)から六本木ミュージアムにて開催されます！ゲーム内で開催された期間限定イベントの展示を通して、作品の世界観やキャラクターの魅力を深く感じられる展覧会です。 ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』 開催