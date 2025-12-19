とちぎテレビ トップセールスのためベトナムと台湾を訪れている福田富一知事は１８日午前、台湾の高雄市の半導体関連企業２社を視察したあと、午後は高雄市政府へ訪問し陳基邁市長と面会しました。 また県は栃木県の魅力をアピールするため高雄市内の駅で開かれたイベントブースに出店し県産イチゴの試食などを行ったほか福田知事がステージで栃木の魅力をＰＲしました。