地域の魅力を高めようと那須塩原市では１３日、ろうそくの灯りで駅前を照らすイベントが開かれました。 このイベントはＪＲ黒磯駅の周辺地域を盛り上げようと黒磯駅前活性化委員会が毎年、夏と冬に開いているもので、今回で３５回目となります。 イベントには、地元の企業や団体、それに小学生や中学生などが参加しました。 この日のために作られた華やかなキャンドルオブジェがイルミネーションとともに鮮やかに会場を彩