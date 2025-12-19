栃木県内の定点医療機関で１２月１４日までの１週間に報告された感染症の新たな患者数が１８日発表され、このうちインフルエンザは３週連続で減少したものの依然としてすべての地域で警報レベルとなっています。 １２月８日から１４日までの１週間に県内の定点医療機関で報告されたインフルエンザの患者数は、１５１３人で前の週から４９９人減りました。 ３週前の３５００人をピークに３週連続で減っています。 また１つ