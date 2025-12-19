栃木県教育委員会は１８日に臨時の記者会見を開き、１０代女性にみだらな行為を行った教諭など３人を、それぞれ１８日付けで懲戒免職にしたと発表しました。 懲戒免職となった鹿沼市内の公立学校の講師・小室幸市被告（６７）は、今年１０月に県西地域の建物内で、県内に住む１０代女性に対してわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで逮捕・起訴されました。 そして、宇都宮市内の公立学校の教諭・辰巳伸被告（３４