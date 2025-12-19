栃木県警とコンビニエンスストアが連携を強化し、地域の安全安心を守る取り組みが１８日、足利警察署管内で始まり、それに合わせて開始式が行われました。 足利警察署で行われた「コンビニサポートポリス」制度の開始式には、小川良行署長と栃木県コンビニエンスストア防犯連絡協議会の倉地勇人会長など、合わせて１２人が出席しました。 コンビニサポートポリスは、特殊詐欺の被害防止など犯罪予防対策を推進するた