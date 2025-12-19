19日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台後半で取引された。午前10時現在は前日比17銭円高ドル安の1ドル＝155円75〜76銭。ユーロは32銭円高ユーロ安の1ユーロ＝182円63〜68銭。米国で18日に発表された11月の消費者物価指数（CPI）の結果を受け、米長期金利が低下した。日米金利差の縮小が意識され、円買いドル売りが優勢となった。19日は日銀が金融政策決定会合の結果を公表する。追加利上げの決定が確実視