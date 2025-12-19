自宅で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反（単独所持）に問われた俳優の清水尋也被告（２６）に対し、東京地裁（宮田祥次裁判官）は１９日、拘禁刑１年、執行猶予３年（求刑・拘禁刑１年）の有罪判決を言い渡した。起訴状によると、清水被告は今年９月、東京都内の自宅で乾燥大麻約０・４グラムを所持したとされる。清水被告は今月８日の初公判で、起訴事実を認めていた。