今年からＪＬＰＧＡツアーを予選から決勝まで独占配信したＵ−ＮＥＸＴと、デイリースポーツが注目選手を取り上げる連載「推し活応援宣言」。第８回は、現役高校生でプロテストに合格した伊藤愛華（１８）＝埼玉栄＝を紹介する。プロテスト首位合格、最終予選会でツアー序盤の出場権も獲得し将来性は十分。自ら考え、選び続けてきた１８歳の現在地に迫る。１２月１２日、ＪＬＰＧＡ新人戦・加賀電子カップ最終日。伊藤は「７７