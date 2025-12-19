自宅で乾燥大麻を所持した罪で起訴された俳優の清水尋也被告に、東京地裁は拘禁刑1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。【映像】清水尋也被告清水尋也被告（26）は、都内の自宅で乾燥大麻0.392gを所持した罪に問われています。午前10時から始まった裁判で、東京地裁は清水被告に拘禁刑1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。今月8日の初公判で、清水被告は起訴内容を認めていて、乾燥大麻を所持した理由については