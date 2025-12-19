ダイソーで珍しいウェットシートを発見しました！ノンアルコールタイプでも、柿タンニン配合で安心して使えるウェットシート。シャワートイレがないときに、サッと使えて便利です！トイレに流せるタイプで気軽に使えるのも嬉しいかぎり。長時間入浴ができないとき、旅行、アウトドア、体調不良の際などにおすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：流せるウェットシート（10枚、2パック）価格：￥110（税込）販売ショ