ダイソーでもさまざまな計量カップが販売されていますが、とても便利な商品を発見しました！上から覗くだけでパッと手早く計量ができる便利なカップ。横にも目盛りが付いていて、状況に合わせて使い分けられます！さらに耐熱仕様で熱湯の計量も可能◎注ぎ口も付いていて、液だれしにくくスムーズに注げるのもポイントです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：上から量れる耐熱計量カップ（60mL）価格：￥110（税込）販売シ