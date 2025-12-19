スタンダードプロダクツで見つけたのは単なる板…にも見えるまな板。実は伊勢神宮や法隆寺の修復にも使われる最高級ブランド「東濃ひのき」を使用した贅沢すぎる一枚。老舗メーカーが手掛けた「朝のまな板」は、1,100円（税込）という価格が安すぎると感じるほどの品質です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：朝のまな板価格：￥1,100（税込）サイズ（約）：15×15cm販売ショップ：スタンダードプロダクツJANコード：49849