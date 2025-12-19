こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。今回はブルベ夏の筆者が選ぶベストコスメをご紹介します。ブルベさんにぴったりな青み系のコスメがいっぱいなので、ぜひチェックしてみてくださいね♡【詳細】他の記事はこちら第7位♡バレエコアなふんわりチークデイジーク シルキーベールブラッシュ 02 スイーティーリボン 1,980円（税込）バレエコアなパケと色味がかわいいチーク。ブルベ夏さんにおすすめなのは02番の青みピ