◆自分へのご褒美に。年末年始はおひとりさまで東京のホテルアフタヌーンティーへ。いちご尽くしや「おいしい紅茶の店」認定店も 写真：ランデブーラウンジ／帝国ホテル 東京この1年、がんばって働き続けてきたという人も少なくないはず。そんな自分にお疲れ様の気持ちを込めて、年末年始はかわいい、甘い、おいしいの3拍子揃ったごちそうをプレゼントをしてみては？東京のホテルで楽しめる、編集部おすすめの“おひとりさまアフ