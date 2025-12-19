◆ウォルドーフ・アストリア大阪とティファニーのホリデーコラボのアフタヌーンティーが、2026年1月末まで延長。予約は急いでウォルドーフ・アストリア大阪の「ピーコック・アレー」にて開催中の、ティファニーとのホリデーコラボレーションで提供されているアフタヌーンティー「ア・レガシー・オブ・エレガンス」が、好評につき2026年1月31日（土）まで延長。シグネチャースイーツの「レッドベルベットチーズケーキ」などの芸術的