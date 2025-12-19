京都サンガF.C.は12月19日、「明治安田J１百年構想リーグ」のユニフォームデザインが決定したことを発表した。新ユニはトップスポンサーである任天堂株式会社の協力のもと、同社のゲームキャラクターである『ピクミン』が特別にデザインされた限定モデルになっている。クラブの公式サイトによれば、コンセプトは以下のとおり。「Jリーグの歴史が新たな節目を迎える特別な年、百年構想リーグへ挑むにあたり原点回帰の想いを込