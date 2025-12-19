◆グランドプリンスホテル大阪ベイのアフタヌーンティー。フレッシュないちごをディップする「チョコレートフォンデュ」もグランドプリンスホテル大阪ベイの1階コーヒー＆スイーツ「ロビーラウンジ」にて、旬のいちごとチョコレートをテーマにした、いちごアフタヌーンティー「Melty Chocolat」を開催。パティシエの遊び心あふれるスイーツやセイボリーに加え、フレッシュないちごをディップして楽しめる「チョコレートフォンデュ