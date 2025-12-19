１８日午後８時半ごろ、滋賀県長浜市の路上で体長約１メートルの熊１頭が目撃されました。この場所では１９時間前にも熊が目撃されていて、警察が注意を呼び掛けています。熊が目撃されたのは滋賀県長浜市の余呉川西岸沿いの道路です。１８日午後８時半ごろ、車に乗った女性から「目の前に熊がいます」と通報がありました。警察によりますと、熊は体長約１ｍで、北側の山手に向かっていったということです。同じ場所では、