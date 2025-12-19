精神障害のある人が受けた性犯罪被害で、加害者と面識のあったケースが7割に上ることが、19日公表の2025年版犯罪白書で分かった。被害当時から認識を持っていたのは4割弱にとどまり、発覚が遅れる傾向もあった。精神障害のない被害者は、加害者と面識のない割合が高いなど、被害の性質の違いが浮き彫りになった。