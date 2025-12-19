20年目を迎えたnews zeroの特別企画で、難民問題を考えます。バングラデシュで取材したロヒンギャ難民キャンプで、縫製技術を身につける支援をしていたのは日本のアパレル企業でした。ファーストリテイリングの柳井正社長（76）の思いに迫ります。■難民が縫製技術を習得する支援を展開インタビューに、セーター姿で現れた柳井社長。「あえてセーター着てきたんですよ。これが普段着です。10年ぐらい前の服なんだけど、茶色が流行