10月、ドイツ統一35年の式典で演説するメルツ首相＝西部ザールブリュッケン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツのメルツ政権は、これまで情報の収集や分析が中心だった対外情報機関、連邦情報局（BND）の役割を拡大し、サイバー作戦や妨害工作の実行を可能にする法案の検討を始めた。北ドイツ放送などが18日報じた。メルツ政権は、ロシアが軍事力を使わずに混乱を生じさせるハイブリッド攻撃を仕掛けているとして危機感