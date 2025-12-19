石毛宏典の打撃分析後編（前編＞＞）今オフのドラフト会議で、西武は４人の野手を指名した。西武OB・石毛宏典氏による打撃分析の後編では、古巣で飛躍を目指す野手のバッティングに対する見解を聞いた。西武のドラフト１位、明治大・小島大河photo by Sankei Visual【ドラ１の小島、ドラ３の秋山は「同じようなタイプ」】――ドラフト１位の小島大河選手（捕手／右投・左打／明治大）のバッティングからお願いします。石毛宏